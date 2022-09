Hot Take, dal 30 settembre il film fiction sul processo Depp vs Heard: distribuito gratis!

Considerata la rapidità con cui è arrivato Hot Take: The Depp/Heard Trial si potrebbe pensare a un montaggio a documentario dei punti salienti del processo fra le due star di Hollywood. Al contrario, avrà veri attori a interpretare i due. L'uscita è imminente e la sua distribuzione arriva su un sito gratuito. Ma c'è un problema.

Da quando si è concluso il primo grado di giudizio nei confronti di Amber Heard in favore di Johnny Depp, che ha riconosciuto a lui poco più di 10 milioni di dollari fra danni e risarcimenti e a lei altri 2 milioni nella sua contro-causa per diffamazione, i media hanno finalmente potuto prendere respiro da questa storia senza fine e dedicarsi ad altro. Per esempio, ai tantissimi progetti in campo per Johnny Depp, che fra le tante cose torna anche alla regia dopo 25 anni con Modigliani, biopic sul noto pittore.

Ma all’indomani del processo, già di per sé capitalizzato con la vendita dei diritti sulla diretta e il docu di Discovery in tempo reale, si è iniziato a parlare di una valanga di possibili adattamenti della questione. Si ricorderanno i passaggi televisivi in cui persino l’avvocata Camille Vasquez arrivava a proporre addirittura delle attrici che potessero interpretarla, su tutte Eva Longoria. Ora un primo adattamento a tempo di record è realtà con Hot Take. Mark Hapka (Parallels) e Megan Davis (Alone in the Dark) figureranno come protagonisti, mentre Sara Lohman (Secrets in the Woods) ha firmato per dirigere il film con una sceneggiatura di Guy Nicolucci (The Daily Show).

Per il pubblico americano, la buona notizia è che il film arriva sul servizio streaming di Tubi già dal 30 settembre, completamente gratuito. Il problema, in Italia, è che il servizio non è attivo a causa delle limitazioni sulla geolocalizzazione. Dichiara Adam Lewinson, chief content officer di Tubi: “Il film ha 'Hot Take' nel titolo per un motivo. È stato avviato rapidamente alla produzione per catturare una versione tempestiva di una storia che è diventata parte dello zeitgeist culturale, dipingendo un'immagine unica di ciò che milioni di persone hanno visto titolare dai giornali durante tutta l'estate".

L’unico, grande dubbio, è che un’operazione del genere, quando non documentaristica, possa risultare troppo affrettata e quindi irrispettosa per qualunque parte in causa, poiché prima della visione prospettica necessaria. Basti pensare che l’Appello di Amber Heard è ancora tutto da giocare. E per quanto le premesse non tendano a suo favore, è comunque un passaggio di cui si sarebbe dovuto tener conto.