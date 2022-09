Hot Take: Johnny Depp geloso nel trailer del film sul processo contro Amber Heard

A quattro mesi di distanza dal pronunciamento del verdetto sul processo Depp vs. Heard, è stato rilasciato il primo trailer di Hot Take, il film fiction che racconta i momenti più salienti di questa lunga e annosa diatriba legale che catalizzato l'attenzione dei media per lungo tempo.

Hot Take: The Depp/Heard Trial vede Mark Hapka e Megan Davis nei panni degli ex coniugi in guerra, con il primo che sfoggia il pizzetto, la coda di cavallo e gli occhiali da sole caratteristici della star di Pirati dei Caraibi e la seconda che imita in tutto e per tutto gli abiti e gli atteggiamenti tanto discussi della protagonista femminile di Aquaman.

Il trailer presenta alcuni dei momenti più salienti di questo processo, puntando l'accento sull'incredibile pacatezza di Depp in tribunale, le scenate della Heard e facendo anche un riferimento a James Franco, uno dei nomi spuntati fuori nel corso di questa diatriba legale, sebbene l'attore non sia mai stato effettivamente chiamato a testimoniare.

"È il primo giorno del processo per diffamazione Depp vs. Heard; anche se i fan stanno mostrando sostegno per entrambe le parti, c'è chiaramente un favorito qui", dice un giornalista nel trailer, riferendosi ai supporter di Depp che hanno viaggiato da ogni parte degli USA per partecipare alle udienze e accamparsi fuori dall'aula.

L'uscita di Hot Take è prevista per il 30 settembre. Curiosi di vedere questo film fiction? Ditecelo nei commenti.