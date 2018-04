Hot Summer Nights, Timothée Chalamet nel primo trailer ufficiale del film di Elijah Bynum

È grazie alla A24 che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Hot Summer Nights, nuova commedia drammatica diretta da Elijah Bynum (Missisipi Mud) che vedrà protagonista la giovane star Timothée Chamalet, quest'anno sotto i riflettori internazionali per Chiamami col tuo nome.

Ambientato durante una torrida estate a Cape Cod, Hot Summer Nights segue la storia di Daniel (Chalamet), un ragazzo timido e di fuori città che comincia a farsi valere quando inizierà a spacciare erba con il ribelle del quartiere, Roe. Si innamorerà anche dell'enigmatica sorella del suo socio in affari, ma con un uragano che si profila all'orizzonte la tensione comincerà a crescere in atmosfere da drive-in e porticati, esattamente come la posta in gioco nel "lavoretto" estivo e le temperature.



Scritto e diretto da Bynum, Hot Summer Nights vedrà nel cast anche Maika Monroe e Alex Roe, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 27 luglio 2018, in piena estate, forse anch'essa torrida e bollente. Oltre che nello splendido Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Chalamet è anche stato protagonista del bel Lady Bird di Greta Gerwig al fianco di Saoirse Ronan, candidato agli Oscar 2018 nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista.