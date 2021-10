Hot Seat, Mel Gibson sarà il protagonista dell'action thriller di James Cullen Bressack

Mel Gibson sarà il protagonista di Hot Seat, un thriller le cui riprese inizieranno l’1 novembre nel New Mexico. James Cullen Bressack dirigerà il film basato su una storia di Leon Langford e Collin Watts.

La società Lionsgate Grindstone Entertainment si occuperà della distribuzione in Nord America e HIghland Film Group si occuperà delle vendite all'estero.



In Hot Seat, un ex hacker è costretto a irrompere in istituti bancari di alto livello da un uomo anonimo che ha piazzato una bomba sotto la sedia del suo ufficio. Gibson interpreta l'uomo che deve cercare di penetrare nell'edificio con trappole esplosive per far alzare il giovane da quella postazione e salvargli la vita.



Per ora non sono stati annunciati altri membri del cast, Randall Emmett e George Furla produrranno la pellicola insieme al regista Bressack.



"Questo è il nostro terzo film con Mel e non potremmo essere più felici di continuare la relazione con un artista così iconico ed eccezionale", hanno affermato Emmett e Furla.

Tra i progetti più recenti di Gibson non perdetevi la nostra recensione di Boss Level, film targato Amazon Prime Video in cui ha recitato al fianco di Frank Grillo, e date un'occhiata al trailer di Fatman in cui ha interpretato un Babbo Natale decisamente vietato ai minori.