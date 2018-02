Hostiles - Ostili: trailer italiano per il western con Christian Bale protagonista

Presentato come film d'apertura della recente Festa del Cinema di Roma, Hostiles - Ostili è il western diretto dacon protagonisti

La pellicola è ambientata alla fine dell’Ottocento e vede il capitano dell'esercito Joseph J. Blocker impegnato ad accompagnare un capo Cheyenne insieme alla sua famiglia nelle loro terre natie. Scott Cooper e Christian Bale avevano già lavorato insieme in Out Of The Furnace - Il Fuoco della Vendetta.

Oltre a Bale, nel cast troviamo anche Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Ben Foster, Timothée Chalamet, Q'orianka Kilcher, Adam Beach, Rory Cochrane, Paul Anderson, Stephen Lang, Scott Wilson, Bill Camp, Peter Mullan, Michael Parks e Ryan Bingham.

Rivedremo Bale nella sua nuova incredibile trasformazione fisica nel biopic dedicato all’ex vice-presidente degli Stati Uniti Dick Cheney, diretto da Adam McKay. Hostiles – Ostili approderà nelle sale italiane con Notorious Pictures, dal prossimo marzo.

Sinossi: 1892 New Messico. Il leggendario capitano Joseph Blocker, implacabile sterminatore di pellerossa, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare Falco Giallo, un capo indiano malato terminale, dal forte dove è tenuto prigioniero alla riserva indiana sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Nel corso di questo lungo e tormentato viaggio, questi due grandi guerrieri, un tempo rivali, impareranno a fidarsi l'uno dell'altro e a trovare la pace in una terra che non perdona.