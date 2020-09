Hostiles, Christian Bale e tutte le sue epiche trasformazioni fisiche: da Batman a Vice

Questa sera Rai 3 manderà in onda in prima visione assoluta il film Hostiles - Ostili, che vede protagonista il sempre ottimo Christian Bale, che nel corso della sua carriera è stato protagonista di importanti trasformazioni fisiche che ne hanno cambiato radicalmente i connotati, anche rischiando la salute in più di un'occasione.

Dopo l'esordio giovanissimo con Steven Spielberg e L'impero del sole, gli anni Novanta hanno sorriso a Bale con il successo di American Psycho, ma è negli anni Duemila che avviene la sua prima grande trasformazione per la completa dedizione a un ruolo, quello di Trevor Reznik ne L'uomo senza sonno, per il quale arrivò a perdere oltre 25 chili e arrivando a pesarne solo 54kg. La seconda trasformazione avvenne subito dopo per il film L'alba della libertà di Werner Herzog, mentre dopo aver ottenuto il ruolo di Bruce Wayne in Batman Begins di Christopher Nolan, Bale riuscirà a mettere su 90kg di muscoli.

Messa alle spalle la carriera come Batman, Bale si sottoporrà ancora una volta a una dieta ferrea per la parte di Dicky Eklund in The Fighter, dove perse nuovamente circa 1/3 del proprio peso. Grazie a questo ruolo, l'attore si è aggiudicato l'Oscar al Miglior attore non protagonista.

L'ultima grande trasformazione, che gli varrà ancora una volta la nomination ai Premi Oscar, è quella attuata per Vice - L'uomo nell'ombra, dove impersonò Dick Cheney, il vice-presidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione Bush Jr. e vero motore dell'azione politica di quegli anni negli USA. Per la parte, Bale fu costretto a seguire una dieta ben precisa pur di mettere su tutti i chili necessari per farlo assomigliare a Cheney.

Quella in Hostiles - Ostili è la sua seconda collaborazione con il regista Scott Cooper dopo Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace risalente al 2013.