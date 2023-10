Hostel: sapete che è ispirato ad un terrificante sito web di omicidi?

Tra i fan dei cosiddetti 'torture-obsessed horror' spicca sempre Hostel, cult del genere diretto nel 2005 da Eli Roth. Il film presenta diverse sequenze di torture e sangue, come nei più classici splatter. Ad inquietare maggiormente il pubblico è stata anche la frase che anticipava il film:"Ispirato ad eventi realmente accaduti".

Hostel fa parte dei 5 cult horror da rivedere su Netflix. Eli Roth si è davvero ispirato a fatti accaduti anche nella realtà? In effetti, Hostel racconta la storia di due amici, Josh (Derek Richardson) e Paxton (Jay Hernandez), che dopo essersi diplomati decidono di trascorrere l'estate viaggiando per l'Europa zaino in spalla. Un giorno incontrano uno sconosciuto, Oli, (Eyþór Guðjónsson), ad Amsterdam, alla ricerca, come i due ragazzi, del divertimento generato da sesso e droga.



I tre si ritrovano in un ostello slovacco senza avere idea di quello che gli succederà al risveglio, intrappolati in uno scantinato con un chirurgo che vuole torturarli e ucciderli. Ma da dove proviene l'ispirazione? La realtà coinvolge un presunto sito web che avrebbe offerto a chiunque la possibilità di uccidere previo pagamento. In un'intervista, Eli Roth ha dichiarato di aver parlato con il critico Harry Knowles delle cose ripugnanti che aveva scovato in internet. I due conversarono di un uomo in Texas che era stato arrestato per aver sistemato una pistola in maniera tale che le persone potessero controllarla virtualmente e cacciare selvaggina in tempo reale.



A quel punto Roth pensò a come potesse essere inserire un essere umano in un contesto come quello di una stanza in attesa di esser fucilato. A quel punto Knowles inviò a Roth un link ad un sito nel quale potevi pagare 10.000 dollari per viaggiare in Thailandia entrare in una stanza e sparare a qualcuno in testa. Secondo il sito, la persona da uccidere si sarebbe iscritta e parte del ricavato sarebbe stato destinato alla famiglia. Solitamente si trattava di persone povere che accettavano questa follia per permettere alle proprie famiglie di guadagnare dei soldi per vivere. Roth dichiarò che il sito era reale ma che per andare oltre e avere maggiori informazioni avrebbe dovuto inserire i dati della propria carta di credito. Non proprio una buona idea.



Il film ebbe talmente tanto successo da generare due sequel: ecco la recensione di Hostel II.