Sì, Hostel avrà altri sequel! La conferma di Eli Roth

Hostel, la serie di film horror-thriller che hanno dominato negli anni 2005-2011 diretti da Eli Roth e Scott Spiegel, potrebbero effettivamente avere dei sequel. Lo rivela Eli Roth, regista dei primi due film.

In una recente intervista per CinePOP, Eli Roth ha parlato del futuro della saga di Hostel: "Hostel...c'è molto altro da fare. Mi piacerebbe tornare a Hostel prima o poi. E anche Cabin Fever. Sono una parte di me. Sono come i miei figli. Sento di averli ignorati per troppo tempo. E mi piacerebbe tornare a loro in qualche modo. Ho delle idee".

Il regista e sceneggiatore ha continuato rivelando che: "Lo dirigerei io. Non voglio che sia nelle mani di nessun altro". Ecco che ruolo avrebbe per i futuri film di Hostel.

Non è la prima volta che sentiamo Eli Roth parlare di sequel: a fine novembre infatti il regista ha pubblicato un post sul suo Instagram in cui annuncia ufficialmente il sequel di Thanksgiving. Roth sarà dunque impegnato per un po' per questo nuovo set.

In attesa di aggiornamenti sugli eventuali sequel di Hotel, vi rimandiamo alla nostra recensione di Thanksgiving.

Come avete reagito all'entusiasmo di Eli Roth per la serie di film? Vorreste dei sequel di Hostel? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere!