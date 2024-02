L'horror universe Disney si farà, al regista di Winnie Pooh non importa di Rotten Tomatoes

Il regista Rhys Frake-Waterfield ha dato il via al nuovo filone di film horror basati su personaggi che riguardano l'infanzia dirigendo Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Nonostante il pessimo riscontro su Rotten Tomatoes, la possibilità di vedere un universo horror basato sui personaggi Disney non è un'utopia.

A Frake-Waterfield è stato chiesto in che modo ha reagito alla reazione negativa a Sangue e Miele e il regista ha risposto:"È davvero strano per me. Onestamente, devi avere una pelle molto spessa per essere un regista, perché vieni pesantemente criticato indipendentemente dai mezzi e dalle risorse che hai a disposizione".



Il primo film di questo filone ha visto Winnie the Pooh e Pimpi trasformarsi in feroci assassini che terrorizzano Christopher Robin e i suoi amici in una remota capanna. Il film ha scioccato il pubblico ottenendo un 3% su Rotten Tomatoes, che non è esattamente una percentuale molto positiva, nonostante si tratti di un film con un budget da 100.000 dollari girato in soli dieci giorni. Nel frattempo, su Everyeye, trovate il trailer del sequel di Sangue e Miele.



"Quando il tuo film è uscito in quel modo viene letteralmente confrontato con i film Marvel, anche se sei allo 0,01% del loro budget. Probabilmente non avevamo nemmeno il budget per il catering! Sono sostanzialmente diversi. Ma a causa della scala a cui è arrivato Winnie, molti critici hanno fatto confronti quasi punto per punto" ha dichiarato il regista.



