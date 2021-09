Quali sono gli horror più spaventosi? Da Sinister e The Ring, risponde la scienza!

Quali sono gli horror più spaventosi di sempre? Per rispondere a questa annosa domanda, essendo la paura un sentimento soggettivo, e ancor più soggettivo al cinema, facciamo riferimento alla scienza.

Uno studio scientifico organizzato dal sito inglese Brodbandchoices, infatti, ha cercato di individuare il film horror più terrificante di sempre utilizzando un criterio prestabilito, ovvero i battiti cardiaci. Per capire quale film facesse aumentare di più il numero di battiti, la ricerca ha riunito in una sala buia e con audio surround 5.1 cinquanta persone diverse, sottoponendole alla visione di alcuni degli horror più celebrati della storia del cinema per un totale di 120 ore di pellicola. Come si dice al cuor non si comanda, e gli spettatori sono stati letteralmente 'traditi' dal cadiofrequenzimetro indossato prima di entrare in sala.

Secondo questo criterio, il film horror più spaventoso di sempre è Sinister, diretto da Scott Derrickson con protagonista Ethan Hawke, capace di stabilire nu record di 86 bpm medi nei soggetti coinvolti: a riposto, la media di bpm è di 65, ovvero il 32% in meno di quella messa sotto stress dalla pellicola del 2012.

Qui sotto la classifica completa:

Sinister Insidious The Conjuring di James Wan Hereditary Paranormal Activity It Follows The Conjuring 2 Babadook The Descent The Visit The Ring A Quiet Place A Nightmare on Elm Street Halloween di John Carpenter Non aprite quella porta 28 giorni dopo L'esorcista Hush IT Scream The Grudge The Witch The Blair Witch Project Alien di Ridley Scott La cosa

Avete visto tutti i film di questa lista? Quale vi fa più paura? Ditecelo nella sezione dei commenti.