Horror, società paga $1300 per una maratona: ecco i film selezionati, avreste il coraggio?

FinanceBuzz, una nota società finanziaria, nelle scorse ore ha offerto una paga di $1300 dollari a chi guarderà 13 film horror nel corso di una maratona di dieci giorni ininterrotti.

FinanceBuzz invierà anche ai partecipanti un Fitbit Tracker, per registrare la frequenza cardiaca durante la visione degli horror selezionati, equamente divisi tra film ad alto budget e film a basso budget: lo scopo di questa ricerca, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società, è quello di scoprire se i film horror ad alto budget sono più spaventosi di quelli a basso budget. "In onore dell'imminente stagione di Halloween, noi di FinanceBuzz moriamo dalla voglia di scoprire se i film horror ad alto budget offrono spaventi più o meno intensi di quelli a basso budget. Avrete il coraggio di aiutarci nella nostra ricerca? Per farlo, dovrete guardare i tredici film del nostro elenco indossando un Fitbit per monitorare la vostra frequenza cardiaca durante la visione", ha affermato FinanceBuzz nella nota. Tra il 9 e il 18 ottobre, il candidato che sarà selezionato dovrà a guardare i seguenti film horror:

Saw Amityville Horror A Quiet Place A Quiet Place Part 2 Candyman Insidious The Blair Witch Project Sinister Get Out The Purge (per il quale è stato appena annunciato il nuovo capitolo de La notte del giudizio col ritorno di Frank Grillo) Halloween (2018) Paranormal Activity Annabelle

Cosa direbbe il vostro Fitbit personale se foste chiamati a partecipare alla maratona? Ditecelo nei commenti! Per altre letture legate al mondo del cinema horror, scoprite il titolo di Paranormal Activity 7.