Questo nuovo horror sci-fi è perfetto se amate gli X-Men e i futuri post-apocalittici

Dopo aver parlato di futuri distopici grazie al remake de L'implacabile con Glen Powell, vi segnaliamo che nei cinema italiani sta per arrivare un nuovo horror fantascientifico che potrebbe fare al caso vostro.

Stiamo parlando di The Animal Kingdom, il nuovo sorprendente film di Thomas Cailley, un’avventura travolgente e mozzafiato tra inseguimenti, creature fantastiche e spettacolari effetti speciali che sarà nei cinema italiani dal 13 giugno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

In un futuro prossimo, la razza umana è travolta da un’ondata di misteriose mutazioni che trasformano le persone in ibridi animali. Émile, sedici anni, vorrebbe solo una tipica vita da liceale, ma d’un tratto il suo corpo inizia a manifestare i primi sintomi della metamorfosi. In un mondo che guarda alle cosiddette “creature” con odio e diffidenza, solo abbracciando la propria vera natura il ragazzo potrà scoprire ciò di cui è davvero capace.

Tra azione e metamorfosi degne della saga degli X-Men, il film mette in scena con sorprendenti effetti visivi un’avventura emozionante e spettacolare, una storia sulla libertà e su tutto ciò che possiamo essere in grado di fare se abbracciamo la nostra vera natura. Presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes, scelto per la sezione Crazies del Torino Film Festival 2023 e vincitore di 5 premi César, il film è interpretato da Paul Kircher (Winter Boy), Romain Duris (I tre moschettieri – D’Artagnan) e Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele) e vanta degli straordinari effetti visivi curati tra da MPC (The Last Duel, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, House of the Dragon) e Mac Guff (Valerian e la città dei mille pianeti, Cattivissimo Me, Lupin).

