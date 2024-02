Un nuovo horror riunisce Sansa Stark e John Snow! Arriva The Dreadful

Kit Harrington e Sophie Turner saranno di nuovo chiamati a lavorare insieme in un nuovo horror gotico intitolato The Dreadful e che vedrà la scrittura e la regia di Natasha Kermani, già creatrice di V/H/S/85. Le due star della televisione saranno quindi ancora una volta fianco a fianco dopo le otto stagioni della serie tratta dai lavori di Martin.

Dopo aver riportato le parole di Kit Harrington a proposito dei suoi problemi dopo Game of Thrones, torniamo a parlare dell’attore britannico per condividere la notizia del nuovo prodotto a cui il londinese parteciperà, insieme alla sua vecchia conoscenza interprete di Sansa Stark nello show televisivo HBO.

I due saranno infatti tra i protagonisti di The Dreadful, un racconto buio ambientato durante la guerra delle due rose e che seguirà le vicende di Anne e della suocera Morwen che, intente a vivere una vita solitaria e dura ai margini della società, vedranno tornare nella propria vita un uomo del loro passato che darà vita a una serie di eventi che segneranno una svolta decisiva per Anne.

Non si sa ancora molto altro sul lungometraggio scritto e pronto per essere diretto dalla filmmaker che ha lavorato a uno dei segmenti dell’horror antologico V/H/S/85 e, prima ancora, all’apprezzatissimo Lucky.

Le riprese, a questo punto, potrebbero cominciare a breve, mentre ancora non è chiara quale possa essere la finestra di uscita dell’opera nelle sale o sulle piattaforme di streaming.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più e di poter vedere i primi contenuti relativi a The Dreadful, vi lasciamo alla nostra recensione di Lucky.