Questo nuovo horror in arrivo è l'ultima interpretazione di Angus Cloud

Il nuovo film vampiresco di Universal Pictures, Abigail, è in uscita nelle sale americane il 19 aprile e i fan sono impazienti di vedere l'ultima creazione dei registi di Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che rappresenta anche l'ultima interpretazione sul grande schermo di Angus Cloud, scomparso lo scorso anno.

Matt Bettinelli-Olpin ha approfondito l'esperienza di Angus Cloud nel film:"Emotivamente è stato difficile ma c'era anche qualcosa che volevamo assicurarci venisse davvero messo in mostra nel film. È davvero facile tagliare le parti di un personaggio e i piccoli momenti che forse sono necessari o meno ma per noi era comunque speciale. È l'ultimo film di Angus, non volevamo minimizzarlo in alcun modo. Sentivamo una responsabilità. Abbiamo realmente esaminato il girato, ci siamo assicurati di esaminare attentamente tutto il suo materiale per vedere se c'era un momento in qualche modo speciale, se c'era una maniera per utilizzarlo e inserirlo, perché questo film si potrebbe vedere in molti modi. È bello sapere che abbiamo prestato attenzione al fatto che tutto il materiale su Angus fosse incluso e anche il dietro le quinte perché faceva molto ridere e quindi è presente in molte battute. Ed è tutto ciò che possiamo fare con questo film per mantenere viva la sua memoria". Sul nostro sito potete scoprire le prime reazioni della critica ad Abigail.



Nel film, un gruppo di aspiranti criminali ha rapito una ballerina dodicenne, figlia di un boss della mala, e tutto ciò che devono fare per ottenere un riscatto da 50 milioni di dollari è sorvegliarla tutta la notte.

Nel cast del film anche Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton e Giancarlo Esposito. Angus Cloud è morto a causa di un'overdose lo scorso 31 luglio. Abigail uscirà in Italia il prossimo 16 maggio.

