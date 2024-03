Questo nuovo horror in arrivo al cinema in Italia promette suore, demoni e presagi

In Italia sta per arrivare un nuovo horror, targato Walt Disney Pictures, che promette suore, demoni, incubi e presagi, e non stiamo parlando di Immaculate con protagonista Sydney Sweeney.

Ci riferiamo all'atteso Omen – L’Origine del Presagio, il film horror prequel della classica saga di Omen, che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 4 aprile, distribuito da Walt Disney Company Italia: il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer, con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter).

La storia inizia quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa: qui però incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living), il film è quinto capitolo della saga de Il presagio, dato che l'originale del 1976 diretto da Richard Donner diede vita a tre sequel, La maledizione di Damien (1978), Conflitto Finale (1981) e a Omen IV: Presagio finale (1991). Inoltre, del film originale esiste anche il remake Omen - Il presagio (2006) e la serie tv sequel Damien (2016).

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Omen: L'origine del Presagio.

