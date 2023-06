Horrible Bosses, la Warner propose una campagna promozionale geniale!

Come ammazzare il capo...e vivere felici, prende in giro uno dei luoghi comuni principale del rapporto tra boss e dipendente: l'incapacità di andare d'accordo. Sfruttando questa cosa, all'epoca dell'uscita del film la Warner Bros portò avanti una geniale campagna promozionale.

Per riassumere al meglio il senso della pellicola, fu installata nel centro di Montreal una bambola vodoo alta 12 piedi che somigliava ad un capo d'azienda qualunque. La casa di produzione diede la possibilità ai passanti di "sfogare" le proprie frustrazioni pugnalandola e colpendola con degli enormi aghi. L'idea aveva come obiettivo incarnare l'essenza del film: dipendenti frustrati che, in maniera improbabile, cercano di eliminare i propri capi.

Mentre Come ammazzare il capo...e vivere felici è disponibile anche il blu-ray, la campagna promozionale portata avanti all'uscita del film giocò moltissimo sull'odio represso dei dipendenti. La Warner chiese al pubblico, addirittura, di condividere la peggior storia riguardanti capi orribili. La migliore avrebbe vinto un pass speciale per l'anteprima mondiale del film in modo da vivere una esperienza unica ed indimenticabile.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Come ammazzare il capo... e vivere felici con protagonisti Jason Bateman e Jason Sudeikis. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!