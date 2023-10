Horizon, primo trailer per l'epico western di Kevin Costner! Data d'uscita di Parte 1 e 2

Pochi istanti fa Warner Bros Pictures ha pubblicato a sorpresa il primo trailer ufficiale di Horizon: An American Saga, il nuovo epico ed ambiziosissimo western prodotto, co-scritto, diretto e interpretato dal premio Oscar Kevin Costner.

Il filmato promozionale, che come sempre potete trovare all'interno dell'articolo, svela anche le date d'uscita delle prime due parti di Horizon, il cui progetto è - ricordiamo - quello di un western da circa 11 ore totali suddiviso in quattro capitoli: come svelato dal teaser trailer, Horizon: Parte 1 arriverà nelle sale a giugno 2024, mentre circa due mesi dopo ad agosto 2024 seguirà Horizon: Parte 2. Non è dato sapere, al momento, quando arriveranno Horizon: Parte 3 e Parte 4, le cui riprese devono ancora iniziare a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Il film sarà il terzo western diretto e interpretato da Kevin Costner dopo gli acclamati Balla coi lupi e Open Range, nonché il ritorno del regista dietro la macchina da presa 20 anni dopo Open Range, per il quarto film della sua carriera. La storia è descritta come un'epopea western che coprirà 15 anni di storia prima, durante e dopo la Guerra Civile Americana, un unico grande film da 11 ore che, per questioni logistiche, sarà suddiviso in quattro parti. Cliccate sul link evidenziato per scoprire tutti gli attori di Horizon: An American Saga, che come potete immaginare sono davvero tantissimi.

In questi giorni, Horizon è stato classificato rated-r per contenuti violenti e sessuali.