Horizon, il trailer dell'attesissimo western di Kevin Costner arriva domani

I fan del western e di Kevin Costner possono iniziare a prepararsi: Warner Bros. Pictures ha infatti diffuso un breve teaser che annuncia l’uscita per domani, 26 febbraio 2024, del trailer di Horizon , primo film della nuova saga scritta, diretta e interpretata dal californiano e che punta a raccontare con piglio nuovo l’epopea del far west.

Dopo aver parlato dell’ufficializzazione di una terza e di una quarta parte di Horizon, torniamo ad occuparci del primo lungometraggio relativo alla nuova creazione di Kevin Costner per condividere l’emozionante teaser che anticipa l’attesissimo trailer, atteso per domani.

Nella clip promozionale vengono mostrati dei veloci stralci del film, mettendo in particolare risalto i primi piani su alcuni personaggi, mentre uno slogan a tutto schermo stuzzica il pubblico: “La saga americana comincia”.

Quindi viene confermata la pubblicazione online del full trailer, prima che un colpo di pistola chiuda in maniera netta e piena di enfasi il video. Ricordiamo che Horizon: An American Saga sarà diviso in due parti, con le riprese della prima che si sono concluse nel novembre del 2022, e che racconterà l’espansione degli abitanti americani verso ovest negli anni a cavallo della guerra civile, quando il colonialismo bianco si è fatto più feroce a tutto discapito delle popolazioni indigene.

In attesa di poter vedere il trailer vi ricordiamo che il primo capitolo sarà distribuito a partire dal 28 giugno 2024 e vi lasciamo alla straordinaria intervista a due con Kevin Costner e Francis Ford Coppola.