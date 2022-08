Horizon, non solo Jamie Campbell Bower e Sam Worthington nel western con Kevin Costner

Le ultime su HorizonE avevano sicuramente incuriosito. Soprattutto scoprire che si tratterà di un progetto vastissimo, diviso in 4 film in uscita ogni 3 mesi della durata di 11 ore totali. Ma a parte i numeri, avrà da regalare belle presenze anche in fatto di cast. Ora anche Jamie Campbell Bower, Sam Worthington e Sienna Miller.

No, non avete capito male. Horizon sarà effettivamente il lavoro più ambizioso nella carriera di Kevin Costner, anche solo per mole di minutaggio e ritmi di riprese. Le ultime su Horizon avevano intrigato non poco: ci troviamo di fronte a un progetto intenzionato a gettare un’epopea western senza precedenti, una saga che senza neanche mettersi alla prova girerà di seguito tutti e quattro i film di cui sarà composta. Quattro parti, tutte della stessa durata che in totale comporranno un’avventura lunga 11 ore. Ma non ci sarà da aspettare anni fra un’uscita e l’altra: solo 3 mesi, con il primo film girato singolarmente e i successivi tre a partire dall’aprile del 2023.

Kevin Costner sarà anche regista di questo immane progetto, come lo era stato nel 1990 per il Balla coi lupi che girò e interpretò, ottenendo in un colpo solo i due Oscar più ambiti: Miglior Film e Miglior Regia. Tuttavia, per ora Horizon non aveva ancora trovato i suoi co-protagonisti, nonostante l’inizio riprese sia tutt’ora fissato per questo agosto. Almeno finora, perché Deadline riporta tre nuove aggiunte al cast, fra nuove e vecchie glorie. Il primo a essere uscito allo scoperto è stato Jamie Campbell Bower, l’interprete di Vecna che dopo il successo di Stranger Things ha sensibilizzato sulle sue dipendenze.



Il ragazzo aveva accennato a un inizio riprese, nel suo caso, fissato a ottobre 2022, nello Utah. A lui si aggiungono anche Sienna Miller, già vista in American Sniper, e Sam Worthington, in attesa dell’uscita di Avatar 2. Il coinvolgimento di questo secondo parrebbe un azzardo – anche se probabilmente si sono fatti i dovuti incastri – considerato che così come Horizon punta ai quattro film in tre mesi, allo stesso modo Avatar ha quattro sequel in uscita ogni due anni di qui al 2028. Staremo a vedere e incroceremo le dita, affinché entrambe queste saghe vecchie e nuove abbiano l’attenzione che meritano.