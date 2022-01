Horizon, Kevin Costner sarà regista e interprete di un nuovo film western

Kevin Costner tornerà a dirigere un film, in particolare un western, la star di Yellowstone si sposterà di nuovo dietro la macchina da presa per la prima volta dal 2003 quando aveva diretto Terra di confine - Open Range.

Nel 1991, Costner ha vinto il premio Oscar come miglior film e miglior regista per Balla coi lupi, in cui ha anche recitato. Da allora, l'attore ha diretto Il postino e Open Range, il che significa che non dirige un film da quasi 20 anni. Se non l'avete ancora fatto leggete il nostro approfondimento su Balla coi Lupi.



The Wrap riporta la notizia che Costner è finalmente pronto per tornare alla regia e lo farà con un film western intitolato Horizon che è un vero e proprio “progetto di passione" per lui. Costner produrrà e finanzierà il film anche attraverso la sua società di produzione, Territory Pictures, e i casting dovrebbero iniziare il prossimo mese.

"L'espansione dell'America in occidente è stata irta di pericoli e intrighi dagli elementi naturali, alle interazioni con i popoli indigeni che vivevano sulla terra, e alla determinazione e, a volte, alla spietatezza di coloro che hanno cercato di stabilirla", ha detto l'attore-regista in una nota. "Horizon racconta la storia di quel viaggio in modo onesto e immediato, evidenziando i punti di vista e le conseguenze delle decisioni sulla vita e sulla morte dei personaggi".



Per quanto riguarda Yellowstone, lo show ha recentemente battuto i suoi record di ascolti con il finale della quarta stagione e le riprese della quinta stagione di Yellowstone dovrebbero iniziare a maggio così da andare in onda il prossimo autunno.