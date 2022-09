Horizon: iniziate le titaniche riprese per il western da 11 ore di e con Kevin Costner

La titanica produzione di Horizon, nuova saga western scritta, diretta e interpretata da Kevin Costner, si prepara ad entrare nel vivo e in queste ore è stata annunciata ufficialmente anche una nuova aggiunta al cast.

Le riprese di Horizon sono infatti ora in corso nello Utah, negli Stati Uniti, col nuovo arrivato Jeff Fahey che si è unito ad un esamble che include anche i precedentemente annunciati Sienna Miller, Thomas Haden Church, Sam Worthington, Jena Malone, Luke Wilson, Jamie Campbell Bower, Isabelle Fuhrman, Michael Rooker e Tatanka Means.

Per chi non lo sapesse, Horizon è un western di 11 ore che sarà suddiviso in quattro diversi film, praticamente l'equivalente della saga di Avatar di James Cameron ma ambientato nell'America del periodo della guerra civile: la storia coprirà un arco di 15 anni sia prima che dopo la guerra civile americana, con i quattro capitoli che saranno girati come un unico film. La speranza è di vedere il primo 'episodio' nel 2023, quindi vi terremo aggiornati man mano che ne sapremo di più.

Horizon sarà il 'quarto' (e il quinto, e il sesto e il settimo) film diretto da Kevin Costner, dopo l'acclamato esordio con Balla coi lupi e i seguenti The Postman e Open Range - Terra di confine. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.