Horizon Forbidden West, 5 attrici perfette per un film su Aloy

Il successo di Horizon sta facendo sì che in molti sognino una trasposizione sul grande schermo basata sulle avventure di Aloy: il respiro cinematografico c'è tutto, così come il carisma di una protagonista già diventata iconica e che si presterebbe ad essere interpretata da più di un volto parecchio apprezzato in quel di Hollywood.

Mentre le vendite di Horizon Forbidden West procedono a gonfie vele, dunque, proviamo a immaginare quali attrici potrebbero esser prese in considerazione per il ruolo di Aloy: il primo nome a venirci in mente è inevitabilmente quello di Rose Leslie, la cui Ygritte vista in Game of Thrones è stata fonte diretta d'ispirazione proprio per la nostra Aloy. L'età potrebbe essere un problema (Leslie ha 35 anni, contro i 18 della Aloy degli esordi), ma una buona sceneggiatura potrebbe riuscire a giustificare la cosa.

Anche Florence Pugh potrebbe rappresentare un'ottima soluzione: il colore dei capelli è un problema facilmente risolvibile (Black Widow docet), e proprio nell'ambito dell'MCU la nostra ha già dato prova di saperci fare con le scene d'azione; perfettamente in linea con l'età di Aloy sarebbe invece Sadie Sink, classe 2002, immediatamente entrata nel cuore dei fan di Stranger Things con la sua Max.

L'età sembra giocare a favore anche di Thomasin McKenzie, 21enne e già lanciatissima grazie a film come Jojo Rabbit, Old e Last Night in Soho: con un po' di lavoro in palestra per metter su un po' di massa, l'attrice neozelandese potrebbe rivelarsi un'idea per nulla malvagia. McKenzie dovrebbe ovviamente dimostrare di essere a suo agio in un film d'azione, proprio come Sophia Lillis, ultimo nome della nostra lista: già parecchio convincente in IT e I Am Not Okay With This, l'attrice classe 2002 sembra avere tutte le carte in regola per essere un'Aloy coi fiocchi.

E voi, cosa ne pensate? Vi convincono i nomi presenti in questa lista? Avete altre attrici in mente per il ruolo di Aloy? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al gioco, intanto, ecco tutti i codici per aprire le porte bloccate in Horizon Forbidden West.