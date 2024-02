Horizon: nel nuovo film di Kevin Costner anche il figlio quindicenne Hayes Costner

Horizon: An American Saga è un progetto particolarmente caro a Kevin Costner, che per l'occasione copre il triplice ruolo di co-sceneggiatore, regista e interprete principale. Non stupisce, quindi, che l'attore abbia voluto coinvolgere nel lavoro sul set anche il figlio Hayes.

A rivelarlo è il magnifico trailer ufficiale di Horizon: An American Saga, diffuso in questi giorni da Warner Bros, dove abbiamo un'anticipazione di quello che sarà il ruolo del giovane. Il quindicenne, qui al suo esordio di fronte alla macchina da presa, presumibilmente vestirà i panni del figlio del personaggio interpretato da Sienna Miller. Nel filmato promozionale lo vediamo infatti intento ad aiutare la madre e una ragazzina a nascondersi in un rifugio sotterraneo, mentre la loro casa è presa d'assalto. Il ragazzo deciderà di non nascondersi, ma di uscire ad aiutare il padre per difendere l'abitazione. "Va tutto bene, starò con papà", dice il giovane nel trailer, dopo essersi assicurato di aver messo in salvo la sua famiglia.

Costner ha dichiarato di aver scelto proprio il figlio per poter trascorrere più tempo con lui. "L'ho fatto di proposito, così potevamo passare del tempo insieme. Lo stesso vale per Cayden, lo stesso vale per Grace. Sono come qualsiasi altro genitore. Provo a vedere che succede, dicendo cose del tipo: sarà strepitoso, dovresti venire con me". Costner ha precisato che il figlio aveva 13 anni al momento delle riprese e che la sua performance è "molto buona".

In effetti, si tratta di un progetto decisamente impegnativo: la saga, composta da ben 4 episodi, avrà regalato ai due Costner un bel po' di preziosi momenti padre-figlio. A dimostrare la rilevanza dell'opera è lo stesso Kevin Costner, che ha definito Horizon: An American Saga più ambizioso di Balla coi Lupi.