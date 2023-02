Horizon, nuovi dettagli sul folle western da sogno di Kevin Costner: avrà 170 personaggi!

Quest'anno quando parleremo di 'nuovi progetti ambiziosi e un po' folli' non ci sarà solo Francis Ford Coppola col suo attesissimo Megalopolis a monopolizzare la discussione, ma anche l epico western da 11 ore Horizon di Kevin Costner.

Come segnala Collider, infatti, Horizon si preannuncia una nuova epopea cinematografica in ogni senso possibile, dato che intreccerà le storie di ben 170 personaggi diversi attraverso una narrazione che abbraccerà 15 anni, il tutto ambientato sullo sfondo della frontiera americana prima, dopo e durante la parte più cruciale della sua storia, quella della Guerra Civile.

In totale il film dovrebbe durare ben 11 ore, ma il progetto è quello di suddividere la storia in quattro parti e creare dunque una vera e propria saga di quattro film, e praticamente come già fatto da James Cameron per Avatar 2 e gli altri sequel le riprese della prima parte di Horizon sono già complete: i lavori sono partiti ad agosto 2022 dello scorso anno, ma data la portata del progetto la programmazione per proseguire le riprese non è delle più snelle. Anche perché il cast assomiglia più ad un vero e proprio esercito, tra i quali spiccano i soldati Kevin Costner (ovviamente), Sienna Miller, Sam Worthington (a proposito di Avatar), Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Jena Malone e Danny Huston, solo per citarne una piccola frazione.

A Hollywood c'è già chi fa il nome di Michael Cimino e I cancelli del cielo (che da quelle parti assomiglia ad una iattura, noi europei invece tendiamo a considerarlo un capolavoro) ma c'è una certa reverenza nei confronti di Kevin Costner, specie se si parla la lingua del western, dunque ci sono tante buone ragioni per credere che varrà la pena aspettare questo progetto. In effetti le recenti indiscrezioni sulla conclusione della serie tv Yellowstone, favorita proprio dalla decisione di Kevin Costner di lasciare, sembrerebbero puntare verso una possibile accelerazione della produzione di Horizon.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti su un progetto che si preannuncia storico.