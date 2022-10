Horizon: Danny Huston nel cast del Western da 11 ore di Kevin Costner

Poco meno di un mese fa sono ufficialmente iniziate le riprese di Horizon, il Western dalla durata di 11 ore diretto dalla star di Yellowston Kevin Costner. Gli ultimi aggiornamenti che vi riportiamo quest'oggi riguardano una nuova aggiunta al cast.

Stiamo parlando di Danny Huston, che ha interpretato Dan Jenkins nelle prime due stagioni di Yellowstone e che va ad unirsi così al titanico progetto di Costner. Nel corso della sua carriera l'attore ha preso parte a numerosi film e show televisivi, tra i quali The Aviator di Martin Scorsese, Children of Men di Alfonso Cuarón, 21 Grams di Alejandro G. Iñárritu, Starz Magic City, Succesion e American Horror Story.

Oltre a Huston, il cast di Horizon è al momento composto da Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Alejandro Edda, Tatanka Means, Michael Rooker, Isabelle Fuhrman, Ella Hunt, Abbey Lee, Wasé Chief, Michael Angarano, Tim Guinee, Jena Malone e Will Patton, Tom Payne, Colin Cunningham, Scott Haze, Angus Macfadyen, Douglas Smith, Jon Beavers e Owen Crow Shoe.

Ambientato in America nel periodo della guerra civile, Horizon sarà diviso in 4 film: la storia coprirà un arco di 15 anni, sia prima che dopo la guerra civile americana, con i quattro capitoli che saranno girati come un unico film. La prima parte potrebbe arrivare nelle sale nel 2023.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!