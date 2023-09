Horizon: An American Saga, tutto quello che sappiamo sull'epico western di Kevin Costner

Dopo il divorzio da Taylor Sheridan e l'addio a Yellowstone e all'iconico personaggio di John Dutton, la superstar attore e regista Kevin Costner è finalmente pronto a dedicarsi a tempo pieno a Horizon: An American Saga.

Per chi non lo sapesse, Horizon si presenta come uno dei progetti più ambiziosi della storia del cinema: il film, che rappresenterà il terzo western diretto e interpretato da Kevin Costner dopo gli acclamati Balla coi lupi e Open Range - nonché il ritorno del regista dietro la macchina da presa 20 anni dopo Open Range, per il quarto film della sua carriera - è descritto come un'epopea western che coprirà 15 anni di storia prima, durante e dopo la Guerra Civile Americana, e sarà un unico grande film da 11 ore che, per questioni logistiche, sarà suddiviso in quattro parti: prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, Kevin Costner aveva già iniziato le riprese di Horizon: Parte 2, dopo aver completato quelle della prima parte all'inizio del 2023.

Per quanto riguarda il cast, si dice che Horizon: An American Saga avrà circa 170 personaggi tra principali e secondari: oltre a Kevin Costner - che oltre ad essere sceneggiatore, regista e produttore del progetto reciterà anche davanti alla cinepresa: la star è stata protagonista di tutti i suoi precedenti tre film - ad oggi il film (o i film) include (includono) anche Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Jena Malone, Abbey Lee, Thomas Haden Church, Isabelle Fuhrman, Michael Rooker e, beh una miriade di altri attori più o meno noti (basti dire che la pagina IMDb del primo capitolo vanta più di 60 attori). La star della saga di Avatar Sam Worthington ha dichiarato dopo il suo casting: "Sono molto emozionato e onorato di intraprendere questo viaggio incredibile e importante al fianco di Kevin, che è uno dei narratori più raffinati e stimolanti del settore".

Al momento Horizon: An American Saga non ha ancora una data d'uscita, e probabilmente per conoscerla bisognerà attendere la conclusione delle riprese di tutti e quattro i capitoli: il piano, infatti, è quello di farli uscire al cinema uno dopo l'altro.



Vi terremo aggiornati.