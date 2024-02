Horizon: An American Saga, tutto quello che dovete sapere sul western di Kevin Costner

Se in queste ore vi siete persi nella bellezza mozzafiato del primo trailer ufficiale di Horizon: An American Saga e volete saperne di più sull'attesissimo nuovo film di Kevin Costner, siete capitati nel posto giusto.

La storia, che ricrea la grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, esplorerà il fascino del Vecchio West attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di tantissimi personaggi, e attraverserà quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865 per portare il pubblico in un viaggio attraverso un paese in guerra con se stesso: i protagonisti saranno uomini e donne comuni e non, amici e nemici, bianchi e indiani, tutti presi nel tentativo di scoprire cosa significhi veramente essere gli Stati Uniti d'America.

Il film rappresenta il ritorno di Kevin Costner alla regia per la prima volta da Open Range, suo capolavoro western del 2003, e rivisita l'America dell'era della Guerra Civile, che fu l'ambientazione del suo blockbuster del 1990 e debutto alla regia, l'indimenticabile Balla coi lupi, vincitore di sette Academy Awards, tra cui quelli per il Miglior film e la miglior regia. Il cast, tra i più grossi e imponenti degli ultimi anni, è composto da:

Kevin Costner

Sienna Miller

Sam Worthington

Jena Malone

Owen Crow Shoe

Tatanka Means

Ella Hunt

Danny Huston

Tom Payne

Abbey Lee

Michael Rooker

Will Patton

Douglas Smith

Luke Wilson

Isabelle Fuhrman

Jamie Campbell Bower

Angus Macfadyen

Kathleen Quinlan

David O'Hara

Tom Everett

Giovanni Ribisi

Il film uscirà in due parti, previste per il 28 giugno e il 16 agosto 2024, ma nella sua interezza il progetto di Horizon è composto da quattro capitoli, con Kevin Costner che molto presto tornerà sul set per completare le riprese di parte 3 e parte 4.