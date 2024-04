Horizon: An American Saga, annunciata la premiere dell'epico western di Kevin Costner

Il nuovo film di Kevin Costner Horizon: An American Saga, che sarà distribuito al cinema da Warner Bros a giugno e ad agosto in due parti, avrà la sua prima mondiale al Festival di Cannes.

Ad annunciarlo il Festival cinematografico francese tramite un comunicato stampa ufficiale, che riporta anche le parole di Kevin Costner che del film è non solo regista ma anche sceneggiatore, produttore e interprete protagonista: "Vorrei ringraziare il Festival di Cannes per aver incluso il mio film Horizon: An American Saga nella selezione di quest'anno. Sono passati 20 anni dall'ultima volta che ho avuto il piacere di essere sulla Croisette. Ho aspettato il momento giusto per tornare e sono orgoglioso di dire che questo momento è arrivato. Horizon: An American Saga è una storia iniziata 35 anni fa, e non riesco a pensare a un posto migliore di Cannes per presentare al mondo il risultato di un'avventura così meravigliosa. I francesi hanno sempre sostenuto il cinema e creduto profondamente in quest'arte, proprio come io credo profondamente nel mio film..."

Dopo le incursioni nelle serie tv Hatfields, McCoys e Yellowstone, Kevin Costner ritorna al cinema e al genere che ha segnato l'apice della sua carriera con un progetto monumentale, che include anche Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone nei ruoli principali e che uscirà in un totale di 4 parti che saranno distribuite nell'arco di diversi mesi.

