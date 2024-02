Horizon, l'America della Guerra Civile nell'epico trailer del western di Kevin Costner!

Ci sono generi che conoscono alti e bassi, ma resistono comunque alla prova del tempo: il western è senz'altro uno di questi, come dimostra il fatto che ancora oggi continui ad affascinare milioni di persona in tutto il mondo grazie alla sua narrativa di respiro epico portata avanti da autori come Kevin Costner. Insomma, qualcuno ha detto Horizon?

Il primo teaser ci aveva annunciato il film di Kevin Costner un po' di mesi fa, ma è solo grazie a questo primo trailer esteso rilasciato pochi minuti fa che abbiamo avuto modo finalmente di immergerci nella storia che il regista vuole raccontarci con il suo primo western dai tempi di Open Range - Terra di Confine (era il lontano 2003).

Tra nativi americani e colonizzatori, il trailer della prima parte di quello che si preannuncia come uno dei kolossal più attesi e ambiziosi dei prossimi tempi ci porta quindi nell'America della Guerra Civile, quella che Costner ha intenzione di raccontarci partendo dal prima e arrivando al periodo post-bellico, tra spargimenti di sangue e un'espansione continua che ha portato a poggiare le basi per la nascita degli Stati Uniti come li conosciamo oggi. Con un cast stellare e il respiro epico che il regista di Balla coi Lupi dovrebbe saper assicurare, le premesse sembrano giustificare aspettative altissime: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che Kevin Costner ha già confermato Horizon - Parte 3 e 4.