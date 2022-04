Hopper e il tempio perduto, da domani al cinema il nuovo film animato di Sony Pictures

Dopo avervi mostrato il poster e il trailer di Hopper e il tempio perduto, finalmente ci siamo: il nuovo film d'animazione della Sony Pictures arriverà al cinema in Italia da domani 21 aprile grazie alla distribuzione di Warner Bros. Entertainment.

Ispirato dai fumetti di Chris Grine, Hopper e il Tempio Perduto è un'epica avventura per tutta la famiglia che unisce alla commedia una storia di crescita e amicizia e che racconta la storia di Hoppe, un giovane coraggioso che sogna di diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”.

“Un messaggio di inclusività, accettazione di sé e degli altri" spiega il regista Benjamin Mousquet. "Questi sono temi senza tempo che sono magnificamente affrontati in Hopper e Il Tempio Perduto. Il viaggio dell'eroe è davvero formativo e anche i personaggi più intolleranti che incontriamo all'inizio finiscono per cambiare."

