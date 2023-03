Hope, Michael Fassbender e Alicia Vikander sono i protagonisti del film di Na Hong-jin

Nel 2016 usciva The Wailing di Na Hong-jin, un horror mystery coreano che ha colpito il mondo intero per la sua attenzione ai dettagli e per la suspence tagliente. Lo stesso regista sta attualmente lavorando sul suo quarto film, e sembra aver già scelto i suoi protagonisti: Michael Fassbender e Alicia Vikander.

I due sono tra gli attori più amati di Hollywood, e per chi non lo sapesse sono anche una coppia... o meglio, un trio adesso: Michael Fassbender e Alicia Vikander hanno avuto il loro primo figlio un paio di anni fa.

Conosciutisi per la prima volta sul set di La luce sugli oceani (2017), anche qui protagonisti, non si sono più separati. Alicia Vikander è stata ultimamente la protagonista di Tomb Raider: tempo fa si parlava di un secondo capitolo del film con l'attrice, eppure il progetto sembra essere stato cancellato: infatti Tomb Raider 2 non si farà, e a confermarlo è stata la condivisione degli storyboard del film mai venuto alla luce.

Il titolo del nuovo film di Na Hong-Jin ha al momento il titolo "Hope". Nonostante non sia ancora chiaro che tipo di ruolo svolgeranno i due attori, pare che il progetto sia incentrato su Hopo Port e i suoi residenti, che faranno delle scoperte a dir poco misteriose e inquietanti.

