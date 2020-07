Hook, Dante Basco:'Rufio ha ispirato la canzone Bangarang di Skrillex'

Rufio, avversario e poi alleato del maturo Peter Pan di Hook - Capitan Uncino, è il personaggio più conosciuto nella carriera di Dante Basco. L'attore ha svelato come ha scoperto che proprio Rufio ha ispirato la nota canzone del dj americano Skrillex, dal titolo Bangarang, urlo di battaglia dei Bimbi Sperduti sull'Isola che non c'è.

Per i fan del cantante e del film questa non è affatto una sorpresa ma Basco ha approfondito il modo in cui Skrillex in persona gli ha raccontato come ha realizzato il singolo, grazie al quale ha ottenuto un Grammy Award.

Dante Basco ha confessato di conoscere Skrillex da tempo:"E poi mi sono imbattuto in lui quando quella canzone uscì, al party Paramount dei Grammy. Quindi mi ha incontrato di nuovo e ha spiegato al suo manager 'Questo è il ragazzo per cui ho fatto la canzone, questa è la ragione del Bangarang'. E io ero del tipo 'wow'; è così interessante vedere com'è connessa la cultura pop e come funzionano le cose, e il lavoro che facciamo... tutto il nostro lavoro si collega al lavoro degli altri e viceversa".



Dante Basco ha interpretato Rufio nel film di Steven Spielberg, Hook - Capitan Uncino, leader dei Bimbi Sperduti che accolgono un maturo e bolso Peter Pan (Robin Williams), sull'Isola che non c'è, impegnato a tornare quello di un tempo per salvare i propri figli dalle grinfie di Capitan Uncino (Dustin Hoffman). Il film è diventato uno dei più conosciuti in tutto il mondo sulla storia di Peter Pan, creata da J.M. Barrie.

Steven Spielberg aveva confessato di non aver dato fiducia a Hook quando il film uscì nelle sale. Dante Basco aveva avviato una campagna Kickstarter per il prequel di Hook su Rufio, dopo più di vent'anni dall'uscita nelle sale del film di Spielberg.