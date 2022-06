Honor Society: ecco il trailer della commedia di Paramount+ con Gaten Matarazzo

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Honor Society, la sua prossima commedia di formazione sulla ricerca di un liceale per assicurarsi il suo posto in uno dei migliori college del mondo. Il film sarà disponibile in streaming a partire dal 29 luglio.

"Nel film, Honor è un'ambiziosa liceale il cui unico obiettivo è entrare in un college della Ivy League... ammesso che possa prima ottenere l'ambita raccomandazione del suo consulente di orientamento, il signor Calvin", si legge nella sinossi. "Disposta a fare tutto il necessario, Honor escogita un piano machiavellico per sconfiggere i suoi primi tre concorrenti, fino a quando le cose non prendono una svolta inaspettata, quando si innamora del suo più grande rivale, Michael".

"Siamo entusiasti di sfruttare il nostro recente successo con interessanti contenuti YA e collaborare con Awesomeness Films per portare l'audace storia di ambizione e responsabilizzazione della Honor Society su Paramount+ quest'estate", ha affermato Tanya Giles, chief programming officer di Paramount Streaming.

Honor Society sarà diretto da Oran Zegman, mentre la sceneggiatura sarà di David A. Goodman. Il film è guidato dall'attrice di Spider-Man: Far From Home Angourie Rice e la star di Stranger Things Gaten Matarazzo, che ha dato una spiegazione al titolo dello show Netflix. Insieme a loro ci sono Armani Jackson, Amy Keum, Christopher Mintz-Plasse e Ben Jackson Walker.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Paramount+ arriverà a settembre anche in Italia.