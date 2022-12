Hong Chau e la sua esperienza sul set di The Whale e The Menu: 'Un anno pazzesco per me'

In un periodo di crisi del settore, diventa sempre più difficile trovare interpreti capaci di mettersi in gioco. Molti, invece, ci riescono con successo. Tra questi c'è sicuramente Hong Chau che in questo 2022 ha saputo mettere in mostra le sue capacità in The Whale e The Menu.

Nonostante siano due pellicole totalmente diverse tra loro l'attrice, che nel film di Aronovsky veste i panni di Liz la badante del protagonista, ha parlato della possibilità di recitare in ruoli così differenti, dando sempre il massimo. "Ad essere onesti, sono rimasta davvero sbalordita dagli straordinari registi e dal materiale su cui ho lavorato" ha ammesso, parlando del lavoro fatto su entrambi i set e come sia riuscita a interpretare personaggi con un raggio d'azione così ampio.

Mentre The Whale diventa il maggior incasso dell'A24 del 2022, la Chau ha raccontato di come inizialmente, nel 2021, dopo aver avuto il suo primo figlio, non avesse minimamente intenzione di lavorare a nuovi progetti. "Non stavo davvero cercando di tornare al lavoro immediatamente, anche quando l'industria si è rialzata. Avevo aspettato molto tempo per diventare mamma e volevo davvero godermelo. Ma poi ho ricevuto la sceneggiatura di The Whale" ha raccontato, spiegando come all'inizio fosse sicura di non esserescelta per la parte poiché troppo poco famosa. "Il mio agente ha risposto con 'È Darren Aronofsky, ed è davvero interessato a vederti'".

Hong Chau nel 2022 ha ricoperto anche il ruolo di Elsa, inquietante maitre in The Menu che, nel corso della storia, diventa quasi una torturatrice per i commensali. Anya Taylor Joy ha parlato del film come un 'buffet per tutti' capace di accontentare gli amanti del thriller quanto quelli della commedia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!