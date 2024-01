Honey Don't, anche Chris Evans e Aubrey Plaza nel cast del film di Ethan Coen!

In attesa di vedere sullo schermo il suo primo film da regista senza il fratello Joel, Drive-Away Dolls, Ethan Cohen ha già in cantiere un nuovo progetto insieme alla co-sceneggiatrice della sua opera prima nonché sua moglie, Tricia Cooke. Si tratta di una commedia dal titolo Honey Don't, con uno stile simile al film precedente.

Nel cast del film ci sarà anche una delle protagoniste di Drive-Away Dolls, Margaret Qualley, e ora sono state ufficializzate le new entry Chris Evans e Aubrey Plaza.

Il film è ambientato a Bakersfield, in California, con Chris Evans nel ruolo del leader di un culto, Qualley nelle vesti di un'investigatrice privata e Plaza nei panni di una donna misteriosa.



Dopo l'esperienza conclusa da Captain America nel Marvel Cinematic Universe, Chris Evans ha recitato di recente nel film di David Yates, Pain Hustlers - Il business del dolore e sarà protagonista del film natalizio Red One. Margaret Qualley prosegue la propria collaborazione con Yorgos Lanthimos, per il quale ha recitato in Povere creature! e con cui lavorerà in Kinds of Kindness. Per quanto riguarda Aubrey Plaza, il suo ultimo film My Old Ass è stato presentato al Sundance Film Festival.



Dopo la separazione creativa del 2018, i fratelli Cohen potrebbero tornare in futuro:"Non è successo niente, certamente niente di drammatico" ha spiegato Ethan Cohen in merito alla momentanea separazione "Si inizia da bambini e si vuole fare un film. Tutto è entusiasmo e slancio, andiamo a fare un film. E il primo film è solo divertimento. E poi il secondo film è divertimento, quasi quanto il primo. E dopo trent'anni, non che non sia divertente, ma è più un lavoro di quanto lo fosse in passato. Separarci sembra suggerire che potrebbe essere definitivo. Ma niente di tutto ciò è accaduto in modo definitivo. Nessuna delle decisioni è definitiva. Potremmo fare un altro film".



Joel Cohen ha debuttato da regista da solo nel 2021: su Everyeye trovate la recensione di Macbeth.