Honey Boy: primo trailer ufficiale per il biopic sulla vita di Shia LaBeouf

Dopo aver acquistato il film in seguito all'ottima accoglienza ricevuta al Sundance Film Festival, Amazon Studios ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Honey Boy, film drammatico scritto da Shia LaBeouf e basato sulla vita dell'attore.

Dopo le prime foto emerse dal set, il trailer mostra da vicino LaBeouf nei panni di suo padre e offre un piccolo assaggio a Noah Jupe e Lucas Hedges come interpreti del protagonista. In alto potete trovare il trailer ufficiale mentre in calce alla notizia vi riportiamo il trailer vietato ai minori.

Ecco un estratto della sinossi ufficiale: "Da una sceneggiatura di Shia LaBeouf basata sulla sua esperienza, il celebrato regista Alma Har'el (Bombay Beach, LoveTrue) porta in vita la tempestosa l'infanzia e primi anni da adulto del giovane attore mentre lotta per riconciliarsi con il padre e ha a che fare con sua salute mentale. Romanzando la sua ascesa come star, e il successivo crollo in riabilitazione e recupero, Noah Jupe e Lucas Hedges vestono i panni di Otis Loro attraverso le tappe di una carriera frenetica. LaBeouf affronta la sfida terapeutica di interpretare una versione del suo stesso padre, un ex clown di rodeo e criminale."

Il film esplorerà "l'arte come medicina e l'immaginazione come speranza attraverso la vita e le vicende di un talentoso, traumatizzato artista che ha il coraggio di andare alla ricerca di sé stesso."

Honey Boy debutterà nelle sale americane l'8 novembre 2019.