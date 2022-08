Honey Boy, Shia LaBeouf ha mentito sugli abusi del padre: 'Non mi ha mai picchiato'

Honey Boy ci ha regalato un ritratto davvero impietoso dell'infanzia di Shia LaBeouf e soprattutto di suo padre, interpretato nel film proprio dalla star di Transformers e Pieces of a Woman: ciò che si vede sul grande schermo non è però tutto da prendere per oro colato, come dimostrano le ultime ammissioni dell'attore al riguardo.

Già, perché proprio Shia LaBeouf, recentemente apparso nel primo trailer di Padre Pio nel ruolo del santo, ha ammesso di aver mentito sugli atteggiamenti violenti del padre, che pur essendo una persona complicata non avrebbe mai effettivamente fisicamente infierito su suo figlio.

"Ho scritto questa storia che è completamente senza senso. Mio padre è stato amorevole con me per tutta la sua vita. Era devastato, corrotto, instabile, sicuramente. Ma non mi ha mai fatto mancare l'affetto e non è mai stato assente. Lui era sempre lì... E io ho fatto un intero press tour mondiale su quanto fosse rovinato quest'uomo" sono state le parole di un LaBeouf evidentemente pentito.

L'attore ha proseguito: "Mio padre non mi ha mai picchiato, mai. Una volta mi schiaffeggiò. Mentre la storia che viene dipinta in Honey Boy è quella di un ragazzo che subisce abusi di continuo". Ci sarà da fidarsi di questa nuova versione dei fatti? A voi l'ardua sentenza! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Honey Boy.