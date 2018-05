Honey Boy: Maika Monroe entra nel cast del biopic su Shia LaBeouf

Maika Monroe, star di It Follows e Independence Day: Rigenerazione, si è unita al cast di Honey Boy, curioso biopic su Shia LaBeouf che vedrà l’attore nei panni del proprio padre.

Il film verrà diretto da Alma Har’el e racconterà in chiave romanzata il rapporto dell’attore con suo padre. Il progetto esaminerà le diverse facce della vita di LaBeouf, il quale – come ha rivelato in un’intervista a Esquire – ha scritto la pellicola sotto lo pseudonimo di Otis Lort, e che interpreterà anche il ruolo di suo padre.

Della storia segue una breve descrizione: “Un bambino attore e suo padre, dedito all’alcolismo e ai problemi con la legge, impegnati a ricostruire il loro turbolento rapporto nel corso di un decennio”.

LaBeouf divenne una star internazionale grazie a Even Stevens di Disney Channel e fu preso da Steven Spielberg sotto la sua ala protettiva per poi apparire nei primi film della saga di Transformers diretti da Michael Bay e prodotti dallo stesso Spielberg; fu anche il figlio di Harrison Ford in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Recentemente, è apparso nel biopic sportivo Borg-McEnroe.

Il padre si esibiva come clown prima di cadere vittima della dipendenza da eroina; “Honey boy” era il soprannome affibbiato da quest’ultimo al figlio.

Nel cast Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Lady Bird) interpreterà proprio LaBeouf, e ci sarà anche Noah Jupe (A Quiet Place) nei panni del piccolo Shia.