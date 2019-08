L'honest trailer di Avengers: Endgame distrugge il film dei Russo

Che la fama abbia il suo prezzo è cosa risaputa. Se sei un film che brucia ogni record d'incassi della storia arrivando a guadagnare più di due miliardi nel mondo come Avengers: Endgame, dunque, sai anche che dovrai fare inevitabilmente i conti con le critiche e le prese in giro.

Come per molti altri film, dunque, è arrivato anche per l'ultima fatica dei Russo Brothers il momento di vedersela con gli honest trailer, quei filmati che su Youtube fanno a pezzi i film più famosi per rimontarne le scene in chiave ironica e dissacrante.

Il materiale da prendere di mira non manca certo in Endgame, tra teorie sui viaggi nel tempo che hanno seminato più di una perplessità tra fan e detrattori, personaggi presentati e sfruttati un po' così così (vedasi la Captain Marvel di Brie Larson, One Punch Woman nel trailer) e l'ovvio abnorme utilizzo della CGI.

Nulla che farà cambiare idea ai fan sul valore del film, naturalmente: un semplice modo per ridere di difetti più o meno oggettivi di quello che ad oggi resta il più clamoroso successo del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame sta per uscire in edizione home video, tra i cui contenuti speciali potrete notare un momento in cui Joe Russo è incappato in una piccola censura per 'eccessivo entusiasmo'. Chris Hemsworth ha invece recentemente rivelato la sua scena preferita del film.