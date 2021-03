Honest Thief, Liam Neeson su Sky in esclusiva: vi troverà e vi ucciderà anche on demand

Dopo il successo ottenuto da Justice League di Zack Snyder, arriva in prima assoluta su Sky Cinema il nuovo film di Mark Williams, Honest Thief, un action all’ultimo respiro con protagonista il grande Liam Neeson.

Il film, che negli Stati Uniti ha sfidato la pandemia uscendo in oltre 180 sale IMAX, racconta la storia di un rapinatore di banche deciso a costituirsi per amore, ma che si ritroverà coinvolto in un violento conflitto con due disonesti agenti dell'FBI: sarà in programmazione in prima tv lunedì 22 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Inoltre, E grazie a Extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni lo vedranno prima di tutti on demand nell'apposita sezione.

Il protagonista, Tom (Liam Neeson) è un famigerato ladro e un novello romantico che, avendo sempre agito seguendo un codice d'onore, non vuole che la sua 'carriera' rovini il rapporto con la sua amata Annie (Kate Walsh). Decide così di costituirsi all'FBI e di rinunciare all’ingente refurtiva in cambio di un patteggiamento e di un nuovo inizio. Quando chiama l'ufficio dell'FBI di Boston per confessare e fissare un incontro, gli agenti Baker (interpretato da Robert Patrick) e Meyers (Jeffrey Donovan) lo prendono come uno scherzo e inviano da lui i loro subordinati, gli agenti Nivens (Jai Courtney) e Hall (Anthony Ramos), che però rimangono scioccati nello scoprire che Tom diceva sul serio.

Ma la refurtiva che il ladro vuole riconsegnare fa gola ai due poliziotti, e a quel punto inizia un adrenalinico gioco all’ultimo inseguimento.