Honest Thief, Liam Neeson pronto a sfidare l'emergenza nei cinema in oltre 180 IMAX

Nonostante le serrande abbassate delle due piazze principali americane, New York e Los Angeles, il cinema cerca di rialzarsi negli Stati Uniti e nel week-end è atteso nelle sale il nuovo film con Liam Neeson, Honest Thief. Come riporta Deadline il film avrà un'ampia distribuzione nelle sale e nessuna programmazione on demand.

Inoltre il film verrà proiettato in quattro diversi formati: IMAX, Dolby Vision, 4DX e D-Box. Secondo Tom Ortenberg di Open Road, Honest Thief si è assicurato oltre 180 schermi IMAX per arrivare in circa 2400 sale negli Stati Uniti.

"Honest Thief è il film giusto per questo momento del cinema. Liam è una grande star del box-office e il film è grande intrattenimento d'evasione. Dobbiamo ovviamente bilanciare questo con la consapevolezza di un ambiente cinematografico difficile e alcuni cinema e città ancora chiusi. Ma non c'è molta concorrenza, il che crea un'opportunità per il mercato cinematografico. Honest Thief è un film fantastico che viene proiettato per il pubblico, un fantastico pop-corn movie. Potendo presentarlo in tutti questi fantastici formati premium, IMAX, Dolby Vision, 4DX e D-Box, siamo fiduciosi. Se stessimo rilasciando il film in un contesto più competitivo non avremmo un mercato così aperto e ci sentiamo soddisfatti del compromesso e ci sentiamo bene per l'uscita di venerdì" ha dichiarato Ortenberg, che ha ammesso come la mancanza di New York e Los Angeles sia una sfida.



Liam Neeson è la star di Honest Thief, al fianco di Kate Walsh, Jeffrey Donovan, Jai Courtney, con Anthony Ramos new entry nel cast. Il film è scritto e diretto dal co-creatore di Ozark, Mark Williams.