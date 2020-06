Homemade, corti Netflix dedicati al Coronavirus: Pablo Larrain e Sorrentino tra i registi

Netflix ha diffuso online il trailer ufficiale di Homemade, interessante progetto formato da 17 cortometraggi di natura antologica e dedicato interamente al Coronavirus e alla conseguenze emotive e non solo del diffondersi dei contagi, girato in 17 paesi differenti da altrettanti registi di diverse nazionalità.

Girati tutti durante il lockdown per la Pandemia da Covid-19 in vari stati del Globo, i cortometraggi di Homemade uniscono infatti insieme tanti blasonati talenti, che hanno dedicato parte del loro tempo di reclusione alla produzione di questi mini film delle durata di 5-7 minuti l'uno. L'intero progetto è guidato da Pablo Larrain (Ema, Jackie) insieme al fratello e partener di produzione Juan de Dios Larrain e da Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, piccolo etichetta dell'italiana Fremantle.



Larrain ha diretto l'episodio ambientato a Santiago, in Cile, mentre Kristen Stewart quello ambientato a Los Angeles, interessante perché i due collaboreranno presto insieme al nuovo lungometraggio del regista, il film dedicato a Lady Diana. Tra gli altri registi troviamo anche Paolo Sorrentino per l'episodio Italiano, Ladj Ly per quello francese, Rachel Morrison per quello americano, David Mackenzie per quello scozzese e Ana Lily Amirpour pure un episodio ambientato a Los Angeles.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti in calce alla notizia.