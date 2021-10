Home Sweet Home Alone, ecco il trailer del reboot di Mamma ho Perso l'Aereo

Ottobre è ormai entrato nel vivo e con esso sono arrivati quei primi freddi che tanto ci fanno pensare al Natale in rapido avvicinamento: quale momento migliore, dunque, per presentarci finalmente il reboot di uno dei film più natalizi di tutti i tempi? Stiamo parlando, ovviamente, di Home Sweet Home Alone, remake di Mamma ho Perso l'Aereo.

Già nei mesi scorsi i primi poster ufficiali di Home Sweet Home Alone ci avevano permesso di familiarizzare con i nuovi volti della famiglia McCallister: il primo trailer del film Disney ci riporta però indietro nel tempo, permettendoci di rivivere il fatidico momento in cui il piccolo Kevin (qui interpretato da Archie Yates) si ritrova da solo a casa, dimenticato dalla sua famiglia partita per trascorrere le vacanze non più a Parigi, bensì a Tokyo.

Il trailer ci presenta inoltre anche i due ladruncoli che andranno a sostituire i celebri Harry e Marv interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern: in questo caso, a tentare in tutti i modi di far irruzione in casa McCallister, saranno Pam e Jeff, interpretati rispettivamente da Ellie Kemper e Rob Delaney. Home Sweet Home Alone esordirà su Disney+ il prossimo 12 novembre: voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre prime impressioni.