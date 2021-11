Home Sweet Home Alone, ecco i tontissimi villain del reboot di Mamma ho perso l'aereo

Mancano solo cinque giorni all'uscita su Disney+ di Home Sweet Home Alone, reboot del cult immortale con protagonista Macaulay Culkin: Mamma ho perso l'aereo. Sesto film del franchise in realtà, sarà il primo prodotto dalla Casa di Topolino dopo l'acquisizione della 21th Century Fox.

E' passato un bel po' dagli Home Alone di memoria nineties. Dopo i primi due film - i più noti - con protagonista Macaulay Culkin, rispettivamente del 1990 e del 1992, altri tre si sono susseguiti fino all'acquisizione di Fox, che deteneva i diritti esclusivi del franchise, da parte di Walt Disney Company. La Casa di Topolino ha quindi deciso di mettere subito a frutto il franchise con un reboot tutto natalizio, dalla trama pressoché identica e con protagonista Archie Yates, già visto nel JoJo Rabbit di Taika Waititi. Nel frattempo, a smentire qualche rumor di troppo, Culkin fa sapere che non sarà presente in Home Sweet Home Alone.

Con l'imminente distribuzione, sono già usciti tutti quelli che dovevano fra i vari trailer di Home Sweet Home Alone, oltre a un'abbozzo di trama ovviamente: "Max Mercer, dieci anni, viene lasciato a casa da solo per le festività natalizie quando la sua famiglia parte per una vacanza a Tokyo e deve prendere voli separati a causa di un errore nella prenotazione del volo. All'inizio, Max si diverte a fare quello che vuole ora che è solo, ma presto dovrà difendere la sua casa dai ladri Pam e Jeff Fritzovski, una coppia che cerca di rubare un cimelio inestimabile della sua famiglia".

Tuttavia Disney ha sfoderato un'ultimissima carta con questa clip che mostra più da vicino i due, incapaci ladruncoli qui interpretati da Ellie Kemper e Rob Delaney. Il secondo, in una scena che strappa qualche risata, racconta di come abbia visto l'ultima puntata della nota serie spagnola Vis a Vis e di come gli abbia fatto venire il terrore del carcere. La caratterizzazione dei due è ovviamente ricalcata su quella che fu di Joe Pesci e Daniel Stern. Ma deve anche molto a quella banalità, quasi stupidità del male, di memoria coeniana: la coppia di "dumbs" di Fargo. Cosa ne pensate del reboot? Andrete a vederlo? Ditecelo nei commenti!