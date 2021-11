Home Sweet Home Alone: perchè Macaulay Culkin non è nel reboot di Mamma ho perso l'aereo?

Macaulay Culkin non fa parte del cast di Home Sweet Home Alone, il reboot dell'iconico film natalizio Mamma ho perso l'aereo, rilasciato nei giorni scorsi su Disney+. Proviamo a scoprire insieme le ragioni di questa mancata partecipazione a questa pellicola con protagonista Archie Yates, già visto nel JoJo Rabbit di Taika Waititi.

L'ultima interpretazione ufficiale di Kevin McCallister da parte di Culkin è stata in Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York del 1992 e sebbene l'attore sia apparso in una versione adulta del furbo ragazzino in uno spot pubblicitario di Google Assistant del 2018, non è stato coinvolto nemmeno in un cameo in Home Sweet Home Alone.

Questo potrebbe dipendere dal fatto che Macaulay Culkin voglia allontanarsi da questo ruolo che lo ha reso popolare o molto più semplicemente, l'attore potrebbe aver avuto altri impegni lavorativi che gli hanno impedito di prendere parte a questo nuovo film.

Sono in tanti invece a presupporre che la presenza del Kevin McCallister originale avrebbe potuto in qualche modo distogliere l'attenzione da Home Sweet Home Alone, facendo condensare tutto l'interesse sul ragazzino ormai cresciuto che ha messo in fuga i banditi del rubinetto. Voi che dite?

