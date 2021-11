Home Sweet Home Alone, che fine ha fatto Kevin McCallister?

Il reboot/sequel di Mamma, Ho Perso L'Aereo è approdato su Disney+, e sebbene non abbia goduto della presenza di Macaulay Culkin, ci ha comunque fatto sapere cosa combina Kevin McCallister di questi tempi. Per chi è curioso di scoprirlo, proseguite dopo il salto.

Sono ormai passati 30 anni dalle vicissitudini della famiglia McCallister in Mamma, Ho perso l'Aereo (e nel sequel Mamma, Ho Riperso l'Aereo: Mi Sono Smarrito a New York), ma la storia sembra ripetersi nel nel nuovo film ora disponibile su Disney+, Home Sweet Home Alone.

È stata definita un reboot, ma la pellicola con protagonista Max (Archie Yates) è a tutti gli effetti ambientata nella stessa cronologia dei primi film di Home Alone, oltre che nella stessa città, come ci dimostra anche il cameo di un adulto Buzz McCallister.

E proprio Buzz (Devin Ratray), ora poliziotto, ci fa sapere cosa ne è stato del fratellino combinaguai.

Quando, infatti, la sua volante riceve una richiesta di controllo per una possibile effrazione in casa Mercer, Buzz risponde di non preoccuparsi, che si tratta probabilmente di uno scherzo del fratello, ora proprietario della compagnia di sistemi di sicurezza McCallister Security (la stessa che utilizzano anche i Mercer).

"Quando ero ancora un ragazzino, la mia famiglia andò in vacanza nel periodo di Natale. Ci scordammo a casa mio fratello minore. Due volte. E ora quell'idiota ha chiamato per scherzo. Lo fa ogni anno".

Ovviamente, in questo caso non si trattava di uno scherzo, ma sarebbe stato esilarante vedere inscenata una simile situazione, non trovate?

E voi, che ne avete pensato del film? Lo avete visto? Qui potete trovare la nostra recensione di Home Sweet Home Alone.