Home Sweet Home Alone, il cast del reboot nelle nuove foto: ecco quando uscirà su Disney+

È da tempo che si parla del reboot di Mamma, Ho Perso l'Aereo, e finalmente adesso possiamo dare una prima occhiata al film che arriverà questo inverno su Disney+. Guardiamo insieme il cast nelle nuove immagini di Home Sweet Home Alone.

Ha fatto storcere il naso a non pochi fan dell'originale la notizia che il classico natalizio firmato da Chris Columbus, Mamma, Ho Perso l'Aereo, avrebbe presto avuto un reboot.

Ma se è comprensibile un po' di sano scetticismo per questo tipo di operazioni, è vero anche che non si può giudicare se non a prodotto finito e a visione completata.

Per far ciò però dovremo aspettare il 12 novembre, ovvero la data del debutto di Home Sweet Home Alone sulla piattaforma streaming Disney+.

Nel frattempo, Disney ha voluto fornirci un assaggio di ciò che vedremo nella pellicola presentando con delle simpaticissime foto il cast composto da Archie Yates (Jojo Rabbit), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Rob Delaney (Deadpool 2), Aisling Bea (Living with Yourself), Chris Parnell (Suburgatory), Devin Ratray (Mamma, ho perso l’aereo), Tim Simons (Veep), Pete Holmes (Pets 2 - Vita da animali), Kenan Thompson (Saturday Night Live) e Ally Maki (Toy Story 4), che trovate anche in calce alla notizia.

E se siete curiosi di sapere quanto simile sarà il film (almeno a livello di trama) al suo predecessore, eccovi la sinossi ufficiale di Home Sweet Home Alone: "Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle esilaranti peripezie di proporzioni epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è davvero nessun posto come la propria 'casa dolce casa'".

E voi, che ne pensate? Vedrete il film al suo arrivo su Disney+? Fateci sapere nei commenti.