Home Sweet Home Alone, Ally Maki sull'eredità di John Hughes: 'Storie iconiche'

Cosa ne pensa la star di Home Sweet Home Alone Ally Maki dei film originali del franchise di Mamma, Ho Perso L'Aereo e dell'opera del loro sceneggiatore, John Hughes?

Home Sweet Home Alone è ora su Disney+, e i fan di lunga data del franchise avranno già detto la loro su questo nuovo capitolo della saga (anche noi lo abbiamo fatto, nella nostra recensione di Home Sweet Home Alone).

Tra questi, però, rientra anche una star della pellicola, Ally Maki, che in una recente intervista ha parlato non solo del suo grande amore per i film di Home Alone, ma anche di tutto ciò che ha realizzato John Hughes, sceneggiatore delle prime due pellicole.

"Oh si, quello che ha creato è davvero iconico, ed è fantastico vedere quanto abbia influenzato la nostra infanzia e continui a influenzare le nostre vite. È davvero forte. Tutti quelli con cui parlo dicono qualcosa del tipo 'Quei film sono stati la nostra infanzia'" ha affermato Maki "Credo che i ragazzi al giorno d'oggi guardino ancora i classici, e si spera potranno fare lo stesso con questo nuovo film. Sarà una grande aggiunta alla serie. Ma devo dire che il mio film preferito a cui abbia lavorato Hughes rimane Home Alone, senza dubbio".

"Sono decisamente una di quelle persone che sono cresciute guardando questi film. E i primi due li avrò visti probabilmente più di 50 volte. In particolare il secondo, quando vanno a New York, è così divertente" ha poi aggiunto l'interprete di Mei "Quando ho ottenuto il provino ero molto curiosa, perché sono una fan della saga originale. E dopo aver letto cinque pagine della sceneggiatura ero già convinta. Ho pensato 'Ok, ho capito cosa vogliono fare. Sarà davvero divertente ed esilarante".

E voi, cosa ne avete pensato del reboot/sequel di Mamma, Ho Perso l'Aereo? Fateci sapere la vostra nei commenti.