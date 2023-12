Home Education, l'horror italiano è da record: il regista Andrea Niada festeggia

Tra le ultime novità dal box office italiano, dobbiamo segnalare anche il nuovo record ottenuto da Home Education - Le regole del male, horror targato Warner Bros e opera prima del regista Andrea Niada.

Il film ha infatti incassato più di 430mila euro ed ha richiamato nelle sale oltre 55.000 spettatori: con questo risultato, Home Education – Le regole del male si classifica all’ottavo posto tra gli Horror di produzione italiana di maggior incasso dal 1994 ad oggi, facendo la gioia di Warner Bros.

"Questo risultato eccezionale non sarebbe stato raggiungibile se non fosse per chi ha reso possibile fare questo film, quindi grazie a tutti quelli che hanno creduto in questa opera particolare" ha dichiarato il regista e sceneggiatore Andrea Niada, che aggiunge. "Grazie soprattutto a Warner Bros. per averci dato la possibilità di uscire in sala con il film, regalandoci una visibilità aldilà di qualsiasi nostra aspettativa, prendendosi un rischio con un horror decisamente poco tradizionale e seguendo la giusta intuizione che il pubblico italiano avrebbe apprezzato un film di genere diverso dal solito."

Prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production, BlackBox Srl e con Squareone Productions GmbH il film è ancora disponibile nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Pictures. Per altri contenuti recuperate la nostra recensione di Home Education - Le regole del male.