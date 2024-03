Home Education, di cosa parla e come vedere l'horror italiano firmato Warner Bros

Home Education - Le regole del male, l’horror psicologico che segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Andrea Niada, è disponibile per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali per Warner Bros. Home Entertainment.

Il film, che è diventato l'horror italiano di maggiore incasso di sempre per un regista esordiente, avendo incassato più di 430.000€ grazie a ben 55.000 spettatori richiamati nelle sale (un risultato che lo classifica all’ottavo posto tra gli horror di produzione italiana di maggior incasso dal 1994 ad oggi) è ora disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

La storia di Home Education - Le regole del male è quella di Rachel (Lydia Page), un’adolescente cresciuta in una casa spersa nei boschi, costruita secondo i principi di un culto esoterico di cui la sua famiglia è seguace. Alla morte del padre Philip, l’oppressiva madre Carol (Julia Ormond) costringe la figlia a vivere con il cadavere, priva di contatti con il mondo esterno ad eccezione di alcuni brevi incursioni esoteriche nel bosco circostante, nella convinzione che il corpo senza vita si rianimi.

Il film vanta un cast internazionale che vede come protagonisti Julia Ormond (Vento di Passioni, Reunion, Ladies in Black), Lydia Page (Blue Jean) e Rocco Fasano (SKAM Italia, Non mi uccidere, Hotel Portofino, Noi anni luce).

